banner3088

Ataşehir’de üzerine demir blok düşen işçiyi itfaiye kurtardı

ATAŞEHİR’DE ÇALIŞTIĞI ŞANTİYEDE İŞÇİNİN ÜZERİNE DEMİR BLOK DÜŞTÜ. SIKIŞAN İŞÇİYİ OLAY YERİNE ÇAĞIRILAN İTFAİYE EKİPLERİ KURTARIP 112 SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM ETTİ.

Ataşehir’de üzerine demir blok düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Ataşehir’de çalıştığı şantiyede işçinin üzerine demir blok düştü. Sıkışan işçiyi olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kurtarıp 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen bir inşaat işçisi çalıştığı sırada üzerine demir blok düştü. Demir bloğun düşmesi ile sıkışan işçi olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Pelosi...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Pelosi...
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3211