Ataşehir’de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler

Ataşehir’de elektrikli ısıtıcı sobadan kaynaklı çıkan yangında bir daire yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken dairenin bir bölümü tamamen yandı. Yangını izleyen 3 kişinin, yanan daireyi arkasına alarak selfie çekmesi ise ilginç anlara sahne oldu. Binada mahsur kalanların gazetecilere el sallaması ise kameralara yansıdı.

Yangın, Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde ısıtıcı sobanın yere düşmesinden kaynaklı bir yangın çıktı. Daire içerisinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dairenin bir bölümünü tamamen sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalleli halkı durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sırasında 3 kişinin yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmesi ise ilginç anlada sahne olurken, binada mahsur kalan kişilerin gazetecilere el sallaması kameralara yansıdı. Binada dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Daire yanarken selfie çekildiler

Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangında itfaiye ekipleri yangına müdahelesi sırasında sokakta bulunan 3 kişi yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmeleri ilginç anlara sahne oldu.