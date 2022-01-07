banner4556

Ataşehir’de yangında komşuları dumandan etkilenirken sosyal medyada yayın yaptı

banner4336

Ataşehir’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sokağa dökülen vatandaşlardan biri ise telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Ataşehir’de yangında komşuları dumandan etkilenirken sosyal medyada yayın yaptı
banner4584

Ataşehir’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sokağa dökülen vatandaşlardan biri ise telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

banner4575

Yangın, saat 07.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, dairenin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireye yayıldı. Evden yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse daire içerisinde yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Telefonla canlı yayın yaptı

Yangın sonrası mahallede panik oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlardan biri ise olay yerinde gezerek telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Yangına ilişkin konuşan Cafer Şen, “Yangın ev sakinleri uykudayken çıkmış. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenenler ambulansa alındı. Mahallede biraz panik oldu. İnsanlar sokağa çıktı” diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kız Kulesi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler...
Kız Kulesi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321