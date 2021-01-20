Avcılar’da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı

Avcılar’da yangın çıkan bir daireden alevler yükselirken evde mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken daireden tahliye edilen 3 kişi, sağlık ekiplerinin uyarılarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.
Ev sakinleri hastaneye gitmeyi reddettiİtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evin balkonunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. Yangının söndürülmesiyle birlikte evde bulunan 3 kişi tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırmak istediği ev sakinleri hastaneye gitmeyi reddetti. Yangından tahliye edilen Halit Türkyılmaz, eşi ve evde bulunan diğer bir kişiye rıza metnini imzalatan sağlık ekipleri müdahale edemeden olay yerinden ayrıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaparken polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.