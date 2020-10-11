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Avcılar’da bir binanın 5. katındaki balkon çöktü

Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar’da bir binanın 5. katındaki balkon çöktü
Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Tepki toplayan dev grafitiler havadan görüntülendi
Tepki toplayan dev grafitiler havadan görüntülendi
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