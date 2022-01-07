Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

İstanbul’da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin elindeki ayakkabıların tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin, ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucu maddeyi kargoyla Mersin’e göndermeye çalıştığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda devriye görevi sırasında terminalde şüpheli davranışlar sergileyen M.T. adlı bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yaptı. Şüphelinin kaydında herhangi bir suç izine rastlanmadı. Bu kez M.T.’nin elindeki poşeti fark eden polis, torbadaki bir çift spor ayakkabıyı sordu. Şüpheli M.T.’nin, içinde bir çift ayakkabı bulunan poşeti kargoyla Mersin’e göndereceğini söylediği öğrenildi. M.T.’nin tedirgin hallerinin devam etmesiyle poşet içerinde bulunan ayakkabılar polis tarafından dikkatlice kontrol edildi. Kontrol sonrasında ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş, uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli M.T. gözaltına alındı. Yakalanan M.T., sorgulanmak üzere Otogar Polis Merkez Amirliği götürüldü. Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem yapılan zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adli makamlara sevk edildi.