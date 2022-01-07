banner4556

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

banner4336

İstanbul’da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin elindeki ayakkabıların tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin, ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucu maddeyi kargoyla Mersin’e göndermeye çalıştığı öğrenildi.

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
banner4582

İstanbul’da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin elindeki ayakkabıların tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin, ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucu maddeyi kargoyla Mersin’e göndermeye çalıştığı öğrenildi.

banner4575

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda devriye görevi sırasında terminalde şüpheli davranışlar sergileyen M.T. adlı bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yaptı. Şüphelinin kaydında herhangi bir suç izine rastlanmadı. Bu kez M.T.’nin elindeki poşeti fark eden polis, torbadaki bir çift spor ayakkabıyı sordu. Şüpheli M.T.’nin, içinde bir çift ayakkabı bulunan poşeti kargoyla Mersin’e göndereceğini söylediği öğrenildi. M.T.’nin tedirgin hallerinin devam etmesiyle poşet içerinde bulunan ayakkabılar polis tarafından dikkatlice kontrol edildi. Kontrol sonrasında ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş, uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli M.T. gözaltına alındı. Yakalanan M.T., sorgulanmak üzere Otogar Polis Merkez Amirliği götürüldü. Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem yapılan zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adli makamlara sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TİM, UN Global Compact’e imza attı
TİM, UN Global Compact’e imza attı
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349