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Aydos Ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

AYDOS ORMANINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNİN VE İTFAİYENİN YANI SIRA VATANDAŞLARIN DA KAZMA KÜREKLERLE MÜDAHALE ETTİĞİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.

Aydos Ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydos Ormanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopterinin ve itfaiyenin yanı sıra vatandaşların da kazma küreklerle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Pendik Aydos Ormanında saat 11.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda yangın söndürme helikopteriyle havadan da müdahale edildi. Çevredeki vatandaşlar da kazma ve küreklerle yangının olduğu alanda itfaiyenin çalışmalarına destek verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangına şahit olan bir vatandaş, “Oturuyordum. Dumanları gördüm, arkadaşlarımı aradım. İtfaiye geldi kısa sürede müdahale etti” dedi.

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