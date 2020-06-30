Bagajdan kilolarca uyuşturucu çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda; 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; A.A.’yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk ele geçirildi. A.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 10:38