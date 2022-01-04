crossorigin="anonymous">

banner4556

Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

banner4336

Bağcılar’da iki komşu arasındaki çamaşır asma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Kavgaya karışan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
banner4581

Bağcılar’da iki komşu arasındaki çamaşır asma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Kavgaya karışan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

banner4575

Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2436 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binada oturan Ramazan T. ile komşuları arasında çamaşır asma nedeniyle kavga çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede akrabalarında olay yerine gelmesi ile olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan birinin yakının silahla ateş açması sonucu Ramazan T.’nin kardeşi Recep T. ayağından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Recep T. çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüpheli şahısların kaçış anları kameraya yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Burak Elmas’tan Fatih Terim açıklaması
Burak Elmas’tan Fatih Terim açıklaması
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349