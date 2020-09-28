Bağcılar’da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü

Bağcılar’da mal yüklemek için tıra yanaşan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Kamyoneti durdurmak için peşinden koşan sürücü, devrilen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bağcılar’da mal yüklemek için tıra yanaşan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Kamyoneti durdurmak için peşinden koşan sürücü, devrilen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Bağcılar’da mal yüklemek için tıra yanaşan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Kamyoneti durdurmak için peşinden koşan sürücü, devrilen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.