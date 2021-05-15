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Bahçelievler’de iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Bahçelievler’de ticari araç ile kırmızı ışıkta geçen aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler’de iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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Bahçelievler’de ticari araç ile kırmızı ışıkta geçen aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet E. idaresindeki 34 TAC 19 plakalı ticari araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen E. D isimli sürücüye ait 34 JN 2465 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından ticari takside bulunan Mehmet Ö. araçta sıkışırken, diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Araçtan sedye yardımıyla çıkarılan Mehmet E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan diğer sürücü E.D.’nin durumunun iyi olduğu, araçta bulunan diğer yaralının ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattığı öğrenildi.

Kazanın oluşmasıyla kısa süreli kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
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