Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Çıkan patlamada 2 kişi yaralandı.
Meydana gelen korkunç patlamanın görgü tanıklarından biri olan Süleyman Gülşen, “Biz ilk buraya geldiğimiz zaman sadece dumanlar çıkıyordu. Polis ve itfaiye ekipleri binanın bekçisini çağırdılar. Bekçi kapıyı açtığı anda şu gördüğünüz demir kapı bulunduğumuz meydana kadar attı. Büyük bir alev topu meydana geldi. İçeride sadece kapıyı açan gece bekçisi yaralandı. Kafası yarıldı camdan dolayı” dedi.Yapılan soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.