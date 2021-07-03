Bakırköy’de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın

Bakırköy’de budanmış ağaçların bulunduğu alanda bir haftada iki defa yangın çıktı. Yangını itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu söndürüldü.Yangın, saat 21.30 sıralarında Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, Ataköy’de geçtiğimiz günlerde yangın çıkan ağaçlık alanda, bu akşam saatlerinde bir defa daha yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan alana müdahale ederken yangından yükselen dumanlar adeta ilçeyi sardı. Olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.