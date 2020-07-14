Bakırköy’de pazarcılar kapanan semt pazarı için eylem yaptı

Bakırköy’de 52 yıllık semt pazarı meclis kararıyla kapatılınca pazarcılar eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi’ne önüne yürüyen pazarcılar içeri girmek isteyince polisle arbede yaşadı.
Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan 52 yıllık semt pazarı 4 ay önce pandemi süreciyle birlikte tedbir amacıyla kapatıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla Pazar yerini kalıcı olarak kapattı. Duruma tepki gösteren pazarcı esnafı, Bakırköy Belediyesi önüne yürüyerek eylem yaptı. Belediye önünde yolu bir süre trafiğe kapatan pazarcılar, binaya girmek isteyince polisle arbede yaşadı. Polis ekiplerinin sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu grup çabalarının sonuçsuz çıkması sonrası bir süre sonra dağıldı.
“Pazar esnafı 4 aydır evine ekmek götüremiyor”
“Ekmeğimizin derdindeyiz”
Pazar esnaflarından Ayşe Özkırış, “Dört aydır virüs nedeniyle açamadığımız pazarımızın tamamen kaldırılması nedeniyle buradayız. Hiçbir şekilde bize yer göstermeden derdimize derman olmadan muhatap almadan pazarı kaldırmaya çalışıyorlar. Burası bizim ekmek teknemiz. Mağduruz ekmeğimizle oynatmayız hiç kimse belediyeye olan borcunu aksatmıyor.”şeklinde konuştu.
Mağdur olduklarını ifade eden Ahmet Kes ise” Salı pazarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kapatmak istiyor bu durumu boykot için buradayız.” diye konuştu.(ÖFA