Bakkala girdiği sırada park ettiği otomobili, hırsızlar tarafından çalındı

Esenyurt’ta bakkala alışveriş yapmaya giren bir kişinin otomobili, park ettiği yerden hırsızlar tarafından çalındı. Fırına giren hırsızların gözlerine kestirdikleri aracı çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Korkmaz isimli bir vatandaş, çalışır haldeki otomobilini fırının önüne park ederek, alışveriş yapmak için karşıdaki bakkala gitti. O sırada fırında bulunan iki kişi ise, ekmek aldıktan sonra dışarı çıkarak çalışır haldeki otomobili gördü. Araca binen zanlılar geri geri manevra yaparak kaçmaya başladı.

Bakkaldan çıkan Doğan Korkmaz ise aracının çalındığını görüp otomobilin önüne atladı. Ona rağmen frene basmayan hırsız, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra araçlarının 3-4 sokak ötede olduğunu gören Doğan Korkmaz, durumu polise bildirdi.

Bakkala girdikleri sırada otomobilinin çalındığını söyleyen Doğan Korkmaz, “Aracımızı fırının önüne park ettik. Bakkala bir şeyler almaya girdik. O sırada iki kişi fırına ekmek almaya girmişler. Aracımızı da alıp çıkmışlar. Biz bakkaldan çıkınca araç geri geri gidiyordu. ‘Heralde bir arkadaş şaka yapıyor’ dedik. Geri geri gittiğinde bir araca çarptı. Hasar verdi. Biz önüne çıktık. Üstümüze sürdü. Bizi öldüreceğini düşünmeden bastı gitti. Yarım saat sonra 3-4 sokak ötede aracımızı bulduk. Sokakta birilerine sorduğumuzda, bir araç karşıdan sokağa girmiş, aracımızı çalan hırsız da korkup aracı orada bırakmış olabilir diye düşünüyoruz” dedi.

Park halindeki otomobilin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde park halindeki otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fırına gelen iki kişinin bir şeyler aldıktan sonra fırından çıktığı, fırından çıkarken park halindeki aracı gözlerine kestirdiği, daha sonra aracın yolcu tarafından otomobile binen hırsızlardan birinin aracı çalıştırarak geri geri gittiği, o sırada aracının çalındığını gören Doğan Korkmaz’ın arabanın önüne atladığı görülüyor.