Balıkesir’de lodos yıktı, geçti

Balıkesir’de gündüz saatlerinde orta şiddette esen lodos, gece etkisini arttırdı. Sert esen lodosa ağaçlar dayanamadı. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir otobüs durağı ise yıkıldı. Maddi zararla atlatılan lodos fırtınasında camiden anonslar yapılarak vatandaşların evde kalması istendi.

Gündüz Ayvalık ve Edremit sahilinde etkili olan lodos fırtınası gece saatlerinde Balıkesir il merkezinde kendini gösterdi. Gündüz orta şiddette esen lodosun aksine gece sert esen rüzgara hiç bir şey dayanmadı. İl merkezinde çok sayıda ağaç yerinden sökülürken, ağaç dalları otomobillere zarar verdi. Balıkesir Valiliği ve Karesi Kaymakamlığı’nın bulunduğu sokaklardaki ağaçlar cadde üzerine devrilirken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Paşaalanı Mahallesi’nde bir sokakta lodosun şiddetine dayanamayan apartman bacası yıkıldı. Binadan ayrılarak park halindeki bir aracın üzerine düşen baca maddi hasara neden oldu.

Öte yandan şiddetli rüzgar elektrik tellerinden de kıvılcımlar çıkarttı. Kıvılcımların yayıldığı o anlar ise cep telefonları ile kaydedildi. Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs durağı lodosun şiddetine dayanamadı. Yerle bir olan durakta şans eseri kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Gece yarısına kadar şehirde maddi hasara yol açan lodos fırtınası gece yarısından sonra etkisini kaybetti.