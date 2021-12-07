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Bandırma polisinden kaçamadılar

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan başarılı operasyonla dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı.

Bandırma polisinden kaçamadılar
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan başarılı operasyonla dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı.

İnternet üzerinden satış yöntemiyle internet sitesinde açtığı hesapla sözde "bilgisayar, jant, oto lastiği vs." satışı yapan ve mağdurların internet üzerinden gönderdiği parayı aldıktan sonra telefonlarını engelleyen ve bu yöntemle yüzlerce kişiyi mağdur eden dolandırıcı Bandırma’da yakayı ele verdi. Polis hakkında 56 dolandırıcılık suçundan araması olan Ü.Ö (24) isimli şahsın Bandırma’da olduğunu tespit etti. Bandırma Emniyeti görevlileri şahsın beraber yaşadığı sevgilisi B.Ö’nün (28) de aynı suçtan arandığını tespit etti. Şüpheli Ü.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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