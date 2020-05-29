Başakşehir’de Kartanesi Sokak’ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrika’nın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, fabrika da yangın çıktı. İşçiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
Başakşehir’de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü
BAŞAKŞEHİR’DE TEKSTİL FABRİKANIN KAZAN DAİRESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ. PATLAMA İLE BİRLİKTE ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN, FABRİKANIN BİR KISMINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.
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