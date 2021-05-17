Bayrampaşa’da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da yatalak annesiyle birlikte yaşayan şahıs, evde düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Gül Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yatalak olduğu öğrenilen annesiyle birlikte yaşayan ve daha önce Covid-19 geçirdiği öğrenilen İskender Günaydın evde düşerek hayatını kaybetti. Günaydın’ın yatalak olan annesi komşularını arayarak yardım istedi. Evin kapısına gelen vatandaşlar kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve girerek yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 45 yaşlarındaki İskender Günaydın’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, Günaydın’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ailenin komşusu olan Adem Sırmalı, “İskender Günaydın ile birkaç gün öncesine kadar kendisiyle görüştüm. Daha önceden Covid-19 olmuştu. Daha sonra iyileşmişti, biz iyi olarak biliyorduk kendisini. Evde kendisi düşüyor. Düşmesi sonucu annesi bir komşuyu arıyor. O gelip buluyor, kapıyı açamadıkları için itfaiyeden yardım isteniyor. İtfaiye gelip kapıyı açıyor, sonra evde ölü olarak görülünce ambulans falan da geldi, kesin öldüğü tespit edildi. Annesi de yatalak olduğu için hastaneye kaldırdılar. 45 yaşlarındaydı. Ölüm sebebini bilemiyorum doktorlar ne der. Takdiri ilahi” dedi.