Beykoz’da havaya açılan ateş ormanlık alanı yaktı

Beykoz’da bir grup şahsın ormanlık alanda havaya ateş açması sonrası kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 10 dönümlük ormanlık alan yandı.
Ormanlık alandan gelen dumanları gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mahalle muhtarı Kemal Özman meydana gelen yangın sonrası, “Orman yangınının başladığını duyunca hemen geldim. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Hızla müdahale etti. Aldığım bilgiye göre birileri burada ateş açmış. Şu an için bir problem yok. Yangın kontrol altında" diye konuştu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.