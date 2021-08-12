Beylikdüzü’nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı

Beylikdüzü’nde bir beton mikseri yol iyileştirme çalışmalarından sonra yolun ortasında kalan elektrik direğine çarptı. Yaşanan kaza sonrasında eğilen direkteki teller koptu.
“Direk sebebiyle sürekli kaza yaşanıyor”Yol iyileştirme çalışmaları sonrasında yol ortasında kalan direğin birçok kazaya sebep olduğunu belirten Şefik Demirel, “ Kablolar hava sıcaklığının artmasıyla epey aşağıya inmişti. Kaza sonrasında ise aşağı inen teller araca takıldı. Biz bağırdık şoföre fakat adam fark edemedi tellere takıldığını ve 20 metre ileride ancak durabildi. Uzun saplı bir tahta ile kabloları kaldırmaya çalıştılar ama kaldıramadılar. O sırada ufak çaplı patlamalar meydana geldi, kablolardan kıvılcımlar çıktı. Böyle olacağı belliydi. Her gün bu direk yüzünden burada kaza meydana geliyordu” diye konuştu.