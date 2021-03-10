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Beylikdüzü’nde kadın cinayeti. İstiklal Caddesi’nde bir sitede silah sesleri ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyo

Beylikdüzü’nde kadın cinayeti. İstiklal Caddesi’nde bir sitede silah sesleri ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Beylikdüzü’nde kadın cinayeti. İstiklal Caddesi’nde bir sitede silah sesleri ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyo
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Beylikdüzü’nde kadın cinayeti. İstiklal Caddesi’nde bir sitede silah sesleri ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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