Beylikdüzü’nde kadın cinayeti. İstiklal Caddesi’nde bir sitede silah sesleri ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyo
Beylikdüzü’nde kadın cinayeti. İstiklal Caddesi’nde bir sitede silah sesleri ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.