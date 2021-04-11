Beyoğlu’nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Nijerya uyruklu şahısların düzenlediği üstü kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde olan mekana baskın düzenledi. Baskında 30’u yabancı uyruklu 80 kişiye toplam 238 bin lira para cezası kesildi.
Gündüz kafe akşam gece kulübüYapılan baskında 30 yabancı uyruklu kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 102 bin lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 50 kişiye ise 136 bin lira olmak üzere toplam 238 bin TL cezai işlem uygulandı. Binanın gündüz kafeterya olarak, gece ise alt katının eğlence mekanı olarak kullanıldığı tespit edildi. Partiye ise davetiye yoluyla mekana giriş yapıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin de aralarında 4 kişi adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Baskın anları ise kameralara yansıdı.