Birlikte yaşadığı Necla Kenar’ı 7 yerinden bıçaklayan Ümit Masat hakkında karar verildi

Küçükçekmece’de birlikte yaşadığı Necla Kenar’ı 7 yerinden bıçaklayan Ümit Masat’ın yargılandığı dava karar bağlandı. Mahkeme heyeti sanık Ümit Masat’ı ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Küçükçekmece’de birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Necla Kenar’ı 7 yerinden bıçaklayan Ümit Masat’ın yargılandığı dava karar bağlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Mahkeme sürecinde Necla Kenar, tutuksuz yargılanan sanık hakkında şikayetinden vazgeçmişti. Mahkeme başkanı, UYAP üzerinde yapılan inceleme sonucunda karardan bir ay önce Necla Kenar ile Ümit Masat’ın evlendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Ümit Masat hakkında her ne kadar Necla Kenar’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmış olsa da ‘kasten yaralama suçundan’ 2 yıl hapsine fakat suçu bıçakla işlemiş ve kemik kırığı oluşması nedeniyle cezada artırıma giderek 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Karara bir üye hakim ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi yönünde şerh koydu. Sanık hakkında açılan ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından ise ayrı ayrı beraat etti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Masat’ın 15 Mart, 22 Mart, 23 Nisan ve 24 Nisan 2019’da daha önce birlikte yaşadığı müşteki Necla Kenar’ı bir çok kez öldürmekle tehdit ve küfür ettiği, en son olay tarihi olan 24 Nisan’da sanığın elinde bulunan ve ele geçirilemeyen bıçak ile müştekiyi 7 yerinden yaraladığı anlatılmıştı.

Savcılık, sanık Ümit Masat’ın "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemişti.