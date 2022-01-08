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Boğaz’da arızalanan gemiye müdahale edildi

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Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halindeyken İstanbul’da makine arızası yaşayan LECKO isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü eşliğinde Büyükdere’ye demirletildi.

Boğaz’da arızalanan gemiye müdahale edildi
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Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halindeyken İstanbul’da makine arızası yaşayan LECKO isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü eşliğinde Büyükdere’ye demirletildi.

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Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halinde iken İstanbul Boğazı Yeniköy açıklarına makine arızası yapan LECKO isimli gemiye müdahale edildi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ile müdahale edilen gemi, Büyükdere’ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan LECKO isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” denildi.

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