Boğaziçi protestolarına katılan 97 kişi hakkında dava açıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto etmek amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde izinsiz gösteri yapan üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde olmak üzere 3 farklı noktada gözaltına alınan 97 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, tüm sanıklar hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa’ya Muhalefet" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.