Boğaziçi protestolarına katılan 97 kişi hakkında dava açıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto etmek amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde izinsiz gösteri yapan üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde olmak üzere 3 farklı noktada gözaltına alınan 97 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapan ve Beşiktaş İlçesi Nispetiye Caddesi, Cevdetpaşa Caddesi Türkan Sabancı Bebek Parkı ve Boğaziçi Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışında gözaltına alınan 97 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 97 kişi hakkında dava açılırken, 10’u hakkında aynı suçlamayla yürütülen başka dava olduğu için, 1 şahsın ise 18 yaşının altında olması sebebiyle dosyası ayrıldı. İddianamede olayda bez bayrak, pankart ile broşürlerin ele geçirildiği ve sanıkların üzerilerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli şüphenin oluştuğunun anlaşıldığı açıklandı.

İddianamede, tüm sanıklar hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa’ya Muhalefet" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.