Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ su

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ su
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.
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