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Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBT vandallığı

Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden eylemlerde bugün lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) derneklerinin vandallığı yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBT vandallığı
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Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden eylemlerde bugün lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) derneklerinin vandallığı yaşandı.

LGBT’li gruplar ve bir takım öğretim üyelerinin arasında bulunduğu eylemciler, bugün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını abluka altına aldı. Rektör Melih Bulu’nun odasına girmek isteyen gruba üniversitenin özel güvenlik elemanları müdahale etti.
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