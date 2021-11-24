Bursa’da kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa ili ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 01 Aralık 2021-01 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamanın detaylarında ise, "Belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde yolcu veya eşya taşıyan kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği aranacak. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 mm’den az olmaması şartları aranacaktır.

Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/a Maddesi gereğince 776 TL para cezası uygulanacaktır" denildi.