banner4556

Bursa’da yangın faciası: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti

banner4336

Bursa’nın İznik ilçesine Orhaniye Mahallesi’nde elektrikli battaniyenin sebep olduğu yangına uykuda yakalanan 85 yaşındaki adam yanarak can verdi.

Bursa’da yangın faciası: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti
banner4582

Bursa’nın İznik ilçesine Orhaniye Mahallesi’nde elektrikli battaniyenin sebep olduğu yangına uykuda yakalanan 85 yaşındaki adam yanarak can verdi.

Olay İznik’e bağlı Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. Eski bir evde sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yangında evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Demir Uysal alevler arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre yangının elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edildi.

banner4575

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321