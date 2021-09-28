Büyükada’da evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs yakalandı

Büyükada’da yaşayan bir kişinin, evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şahsın Adalar Belediyesi personeli olduğu ve evinde 630 gram Hint keneviri, 190 gram hasatlı Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi.
Yapılan çalışmalardan sonra Balcılar’ın Nizam Mahallesindeki evinde ekim sonucunda yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri kavanozların içinde koruduğu, kaldığı evinin bahçe kulübesinde yattığı ve yatak altına sakladığı, burada hem içtiği hem de ticaretini yaptığı ortaya çıktı.
Şahıs gözaltına alınarak Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık Gökhan Balcılar’ı kanında uyuşturucu madde olup olmadığını öğrenmek için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkini gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada şahsın Adalar Belediyesi’nde şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.