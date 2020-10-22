Büyükçekmece’de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece’de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan havalanan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçakta sıkışan öğrenci pilot uzun uğraşlar sonunda çıkarılarak, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait TCUGG kuyruk numaralı Sonaca F 201 tipi eğitim uçağı Büyükçekmece’de düştü. Motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada 11.05’de düşen uçağın içindeki öğrenci pilot sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler pilotu çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda çıkartılan pilota ilk müdahalesini sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kaza alanı ve ekiplerin çalışması drone ile görüntülendi.