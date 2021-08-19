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Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada

Büyükçekmece’de eski eşini öldüren katil zanlısının gözaltına alınma ve cinayet sonrası anları güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlının rahat tavırları dikkat çekti.

Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada
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Büyükçekmece’de eski eşini öldüren katil zanlısının gözaltına alınma ve cinayet sonrası anları güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlının rahat tavırları dikkat çekti.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde 2014 yılında boşandığı Fatma İnan’ı evinde boğarak öldüren Metin Esin’in cinayet sonrası anları ve polis tarafından gözaltına alınma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde zanlının olaydan sonra yol kenarında bir bahçe duvarına oturduğu görülüyor. Bir süre burada bir şeyler içen zanlının daha sonra polisler arasında yürümesi görülüyor. Zanlı Esin’in rahat tavırları dikkat çekti.

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