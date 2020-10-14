Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı
MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Dündar’ın 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Dündar’ın 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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