Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparken makineleri arızalanan gemi, Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından güvenli bölgeye çekildi.

Ukrayna’dan İzmir’e giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 996 grostonluk Türk bayraklı buğday yüklü kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Akbaş mevkii önlerinde makine arızası yaşadı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi. Görevlendirilen iki römorkörün yardımıyla yedeklenen gemi Karanlık Liman bölgesine çekildi. Aynı rotada seyir yapacak diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.