Çatalca’da batan tekneden kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Akşam saatlerinde Çatalca’da içinde iki kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne pervane ve şaftının kırılmasından dolayı battı. Batan teknedeki kişilerden biri olan Yakup Hut isimli şahsa Karaburun açıklarında ulaşıldı. İki saat boyunca yüzen şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Teknedeki iki kişiden biri kayıpBatmadan dolayı teknede bulunan bir kişi kayboldu. Teknede bulunan Yakup Hut isimli şahsa da Arnavutköy Karaburun açıklarında ulaşıldı. Yakup Hut’un 2 saat yüzdükten sonra karaya çıktığı öğrenildi. Yakup Hut önce Arnavutköy Devlet Hastanesine oradan da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yakup Hut’un kardiyoloji servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken diğer şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.