Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kamerada

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’ne dadanan bisiklet hırsızları çocukların kabusu oldu. Mahallede 2 hafta içinde 10’a yakın bisiklet çalınırken, bisiklet hırsızlar kameraya yakalandı.
Bisikleti çalınmak istenen çocuklardan biri, "Ben arkadaşımla balkondan balkona konuşuyorduk. Tam o sırada aşağıya baktığımda bisikletimin çalındığı gördüm. Ben aşağı indim. O sırada hırsız kaçtı" dedi.Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kameraya yakalandı. Uygun zamanı bulunca binanın içinde bulunan bisikleti rahatlıkla alan hırsız, hızla oradan uzaklaşıyor.