banner4398

Çocukların kavgasına aileler de karışınca tekme ve yumruklar havada uçuştu

Silivri’de çocukların kavgasına aileleri de karışınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların kavgasına aileler de karışınca tekme ve yumruklar havada uçuştu
banner3909
banner4336

Silivri’de çocukların kavgasına aileleri de karışınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Yıldırım Beyazıt Siteleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir site içerisinde oynayan çocuklar bilinmeyen bir nedenle kavgaya etmeye başladı. Aileleri çocukların kavga ettiğini görünce yanlarına gitti. Bir süre sonra aileler de kavgaya dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 13:54
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe...
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe...
  1. GENEL

banner4408

banner4409

banner4410

banner4411

banner4412

banner4413

banner4414

banner4401

banner4402

banner4403

banner4404

banner4405

banner4406

banner4407

banner4415