Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti, çalınan bisiklet bulunup sahibine teslim edildi

Sultangazi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 yıl önce 13 yaşındaki çocuğa hediye ettiği bisikleti çalan 2 hırsız yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı sürprizle bisikletini teslim alan Emre Yasin Filiz ise büyük sevinç yaşadı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Emre Yasin Filiz’in 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen bisikleti çalınmış, hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bisiklet hırsızlarını yakaladı. Yakalanan 2 hırsız polis merkezine götürülürken, çalınan bisiklet de bulundu. Polis ekipleri bisikletin sahibi 16 yaşındaki Emre Yasin Filiz’e sürpriz yaptı. Kapıyı çalan bir memurun elinde çiçek ve bisikletini gören Filiz büyük bir sevinç yaşadı. Herkese çok teşekkür eden Filiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi. Bisikletine kavuşan Filiz’in mutluluğu ise kameraya yansıdı.