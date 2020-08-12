5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki “GSP Saturn” isimli petrol platformunu çeken gemi, sabah Karadeniz’e geçmek üzere İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dev petrol platformu öğle saatlerinde FSM Köprüsü geçişini tamamladı. Geçiş anı drone kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Platformun boğaz geçişini önümüzdeki saatlerde tamamlaması planlanıyor.
Dev petrol platformu FSM Köprüsünü böyle geçti
PANAMA BAYRAKLI DEV PETROL PLATFORMU "GPS SATURN", FATİH SULTAN MEHMET (FSM) KÖPRÜSÜ GEÇİŞİNİ TAMAMLAYARAK KARADENİZ’E DOĞRU YOL ALMAYA DEVAM ETTİ.
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