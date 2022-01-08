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Doktoru darp ettiği ileri sürülen şahıs tutuklandı

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Edremit Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kara’nın darp edildiğini iddia etmesinin ardından gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Doktoru darp ettiği ileri sürülen şahıs tutuklandı
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Edremit Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kara’nın darp edildiğini iddia etmesinin ardından gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Edremit ilçesi Devlet Hastanesi’nde çocuğuna tırnak batması şikayeti tedavisi nedeniyle randevu almak isteyen anne M.Ö., ayın 18’ine verilen randevu tarihini beğenmeyip Op. Dr. Hüseyin Kara’ya hakaretlerde bulundu. M.Ö., bir süre sonra eşi A.Ö. ile birlikte yeniden hastaneye geldi. Dr. Hüseyin Kara ile tartışan A.Ö., iddialara göre, doktor Kara’yı tehdit edip yüzüne yumruk atarak darp etti. Doktorun beyaz kod çağrısı üzerine M.Ö. ve A.Ö. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kara’yı tehdit edip, darp ettiği iddia edilen A Ö. (54) ile hakarette bulunduğu ileri sürülen eşi M.Ö. (43) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesine sevk edildi.

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Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A. Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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