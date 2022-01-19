(Düzeltme) Beyoğlu’nda 5 katlı bina alevlere teslim oldu

Beyoğlu’nda marangoz atölyesinde ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında 5 katlı bina alevlere teslim oldu. Paniğe kapılan bir kadın ise apartmanın 2’nci katından aşağı atladı.

Olay, saat 12.00 sularında Beyoğlu Okçular Yolu Sokak’ta meydana geldi. Vatandaşlar 5 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde ısınmak için soba yakmak istedi. Sobadan yükselen alevler bütün binayı sardı. Bina içerisinde yoğun duman oluşurken, yangın elektrik kablolarına da sıçradı. Bina sakinleri dumanı fark edince kendilerini dışarı attı. Bu sırada paniğe kapılan Sena Doğru, binanın 2’nci katından aşağıya atlaması sonucu hafif yaralandı. Doğru, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde ise yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.