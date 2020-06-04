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E-5 karayolunda makas terörü kaza ile sonuçlandı: 1 kişi yaralandı

E-5 KARAYOLU YENİBOSNA MEVKİİNDE OTOMOBİLLERİ İLE MAKAS ATARAK İLERLEYEN GENÇLER BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPARAK KAZA YAPTI. MEYDANA GELEN KAZADA İSE DİĞER OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ YARALANDI. KAZA YAPTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇAN GENÇ SÜRÜCÜ DAHA SONRA YAKALANARAK OLAY YERİNE GETİRİLDİ.

E-5 karayolunda makas terörü kaza ile sonuçlandı: 1 kişi yaralandı

E-5 Karayolu Yenibosna Mevkiinde otomobilleri ile makas atarak ilerleyen gençler başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada ise diğer otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan genç sürücü daha sonra yakalanarak olay yerine getirildi.

Olay gece saatlerinde E-5 Karayolu Yenibosna Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CRK 268 plakalı otomobili kullanan C.Y. ve iki arkadaşı ile Ankara istikametinde giderken Yenibosna Mevkiinde M.S. idaresindeki 34 MP 1290 plaka daha sonra M.Ö. yönetimindeki 34 NV 7692 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, M.S. isimli sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza yapan gençlerden biri olan sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan sürücü yakalanarak kazanın olduğu yere getirildi. Çevredeki sürücülerin durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza yerinde yaralanan bir kişide yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş ise “İkisi makas atıyorlardı arkadan arabaya çarptılar o sırada ikisi de kaza yaptılar. Mercedes vurdu, Honda Civic’e vurdu. Ondan sonra refüje vurdu sonra kaçtı” şeklinde konuştu.

Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğe kapalı olan yol itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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