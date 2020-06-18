E-5’te feci kaza: 2 yaralı

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir otomobilin makas atıp diğer otomobilin direğe çarpmasına sebebiyet vermesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobil içinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası bir süre trafiğin yoğunlaştığı yol ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Kazaya sebebiyet verdiği düşünülen ve kaçtığı öğrenilen sürücü ise aranıyor. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.