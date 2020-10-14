Kaza, saat 03:00 sıralarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan 34 RC 9824 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Yeşil Menderes henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerimde tek başına olan Menderes, kaza sonrası yola savrularak bacağından yaralandı. Yaralıyı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı yolu tek şeride düşürerek önlem alırken sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazada bacağından yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
E-5’te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
E-5 KARAYOLU’NDA SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLÜ KAYBEDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BARİYERLERE ÇARPARAK KAZA YAPTI. KAZA SONRASI YERE SAVRULAN YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI. KAZA, SAAT 03:00 SIRALARINDA E-5 KARAYOLU KÜÇÜKÇEKMECE MEVKİİ EDİRNE İSTİKAMETİNDE MEYDANA GELDİ. İDDİAYA GÖRE, YOL ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN 34 RC 9824 PLAKALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ UMUT YEŞİL MENDERES HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KONTROLÜ KAYBEDEREK BARİYERLERE ÇARPTI. MOTOSİKLET ÜZERİMDE TEK BAŞINA OLAN MENDERES, KAZA SONRASI YOLA SAVRULARAK BACAĞINDAN YARALANDI. YARALIYI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ KAZANIN YAŞANDIĞI YOLU TEK ŞERİDE DÜŞÜREREK ÖNLEM ALIRKEN SAĞLIK EKİPLERİ YARALI SÜRÜCÜYE İLK MÜDAHALESİNİ OLAY YERİNDE YAPTIKTAN SONRA YARALIYI HASTANEYE KALDIRDI. KAZADA BACAĞINDAN YARALANAN SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI VE DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
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