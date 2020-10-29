E-5’te mahsur kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı

E-5’te suda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri araçları yaklaşık 600 metre iterek yolu açtı.
Yolda kalan aracın sürücüsü ise, "Biz suyu gördük, ’yüksek değil geçeriz’ diye düşündük ama su yüksekmiş mahsur kaldık" dedi.
E-5’te suda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri araçları yaklaşık 600 metre iterek yolu açtı.
E-5’te suda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri araçları yaklaşık 600 metre iterek yolu açtı.
Yolda kalan aracın sürücüsü ise, "Biz suyu gördük, ’yüksek değil geçeriz’ diye düşündük ama su yüksekmiş mahsur kaldık" dedi.