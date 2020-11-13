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Eminönü’nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu

EMİNÖNÜ'NDE GECE SAATLERİNDE CANSIZ BİR ERKEK BEDENİ PARK İÇERİSİNDE BULUNAN BİR AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU. KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİNİN CESEDİ OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME SONRASI ADLI TIP KURUMUNA KALDIRILDI. OLAY, GECE SAAT 04:00 SIRALARINDA FATİH EMİNÖNÜ'NDE BULUNAN SİRKECİ PARKI'NDA MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİYE AİT CANSIZ BİR BEDENİ PARK İÇERİSİNDEKİ AĞAÇTA ASILI HALDE GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ PARK VE ÇEVRESİNİ ŞERİTLERLE KAPATIRKEN SAĞLIK EKİPLERİ ASILI HALDE BULUNAN KİŞİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPTI. YAPILAN İNCELEME SONRASI KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ERKEK CESEDİ ÜZERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMA SONRASI KALDIRILAN CENAZE İNCELENMEK ÜZERE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILIRKEN POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI.

Eminönü’nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu

Eminönü’nde gece saatlerinde cansız bir erkek bedeni park içerisinde bulunan bir ağaçta asılı halde bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, gece saat 04:00 sıralarında Fatih Eminönü’nde bulunan Sirkeci Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişiye ait cansız bir bedeni park içerisindeki ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park ve çevresini şeritlerle kapatırken sağlık ekipleri asılı halde bulunan kişi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin erkek cesedi üzerinde yapmış olduğu çalışma sonrası kaldırılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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