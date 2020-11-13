Eminönü’nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu
EMİNÖNÜ'NDE GECE SAATLERİNDE CANSIZ BİR ERKEK BEDENİ PARK İÇERİSİNDE BULUNAN BİR AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU. KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİNİN CESEDİ OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME SONRASI ADLI TIP KURUMUNA KALDIRILDI. OLAY, GECE SAAT 04:00 SIRALARINDA FATİH EMİNÖNÜ'NDE BULUNAN SİRKECİ PARKI'NDA MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİYE AİT CANSIZ BİR BEDENİ PARK İÇERİSİNDEKİ AĞAÇTA ASILI HALDE GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ PARK VE ÇEVRESİNİ ŞERİTLERLE KAPATIRKEN SAĞLIK EKİPLERİ ASILI HALDE BULUNAN KİŞİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPTI. YAPILAN İNCELEME SONRASI KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ERKEK CESEDİ ÜZERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMA SONRASI KALDIRILAN CENAZE İNCELENMEK ÜZERE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILIRKEN POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI.
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