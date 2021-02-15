Enis Berberoğlu’nun fezleke talebinin reddine itiraz

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatlarının fezlekeye yaptığı itirazı düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde reddetmişti. Berberoğlu’nun avukatları mahkemenin kararına itiraz ederek bir önceki celse verilen ek kararın kaldırılmasını talep etti.

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. Kararı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, hak ihlali kararına uymuş ve hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Mahkeme, milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durmasına hükmetmişti.

Kararın ardından Ağır Ceza Mahkemesince Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Berberoğlu’nun avukatları

fezlekede üç ayrı suça yer verildiği belirterek, Berberoğlu’nun sadece Yargıtay tarafından onanmış olan ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" kapsamında yargılanabileceği gerekçesiyle yeniden fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmesini talep etmişti. Fezlekeye itirazı değerlendiren mahkeme, düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle, geçtiğimiz günlerde itirazın oy birliğiyle reddine karar verdi.

Mahkemenin kararının ardından Enis Berberoğlu’nun avukatları tarafından dilekçe sunuldu. Avukatlar bir önceki celse verilen ek kararın kaldırılmasını talep ederek, “Müvekkilimiz hakkında yasaya uygun fezlekenin yeniden düzenlenerek TBMM’ye gönderilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.