banner3088

Ergenekon Davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çalmuk’un ’silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ergenekon Davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çalmuk’un ’silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ergenekon Davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çalmuk’un ’silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Ergenekon Davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çalmuk’un ’silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avcılar’daki pompalı dehşetin detayları ortaya...
Avcılar’daki pompalı dehşetin detayları ortaya...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212