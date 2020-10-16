Ergenekon Davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çalmuk’un ’silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Ergenekon Davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çalmuk’un ’silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Ergenekon Davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çalmuk’un ’silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
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