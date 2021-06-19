ESBİM aracılığıyla 250 kişi istihdam edildi

Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 250 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.
Meslek edindirme kursları istihdamı sağlayacakMeslek edindirme kurslarıyla sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacının karşılanacağını söyleyen Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, “Belediyemiz bünyesinde beyaz yaka istihdamı için meslek edindirme kurslarımız başladı. Şu an 32 ayrı branşta kurslarımız devam ediyor. Bütün hemşehrilerimizi meslek edindirme kurslarına başvuru yapmaya davet ediyoruz. Bu kursları bitiren vatandaşlarımızı ESBİM tarafından kendi sektörlerinde istihdam ederek, sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacağız” dedi. ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Sektörün öncü firmalarından bir firmamıza 250 kişilik alım sağladık. ESBİM bünyesinde her gün mülakatlarımız devam ediyor. İş arayan ve işveren herkesi ESBİM’e bekliyoruz” diye konuştu.